에넥스, 7월 맞이 7가지 이벤트 진행

[아시아경제 김종화 기자] ㈜에넥스가 여름을 맞아 집을 새롭게 꾸미고자 하는 고객을 위해 다채로운 이벤트를 준비했다. 숫자 '7'을 컨셉으로 기획한 이번 이벤트는 다양한 주제의 7가지 혜택들을 만나볼 수 있다.

신규 어플리케이션 출시 기념 이벤트를 먼저 실시한다. 신규 어플리케이션 설치 후 회원가입 시 즉시 사용 가능한 최대 8000포인트를 증정하고 추천인을 입력하면 추천인과 지인 모두 사용할 수 있는 3000 포인트를 추가 제공한다.

7월 한 달간 공식 온라인 스토어 에넥스몰에 7일 출석체크를 완료하면 7000포인트를 지급한다. 해당 이벤트는 에넥스몰 회원가입 후 출석체크 이벤트 페이지에서 참여 가능하다.

7월 한 달간 매주 수요일(7일, 14일, 21일) 품목별로 7% 타임세일 혜택도 마련했다. 다양한 카테고리에서 추가 7% 할인혜택을 제공하며 이벤트 품목은 매주 수요일 공개될 예정이다.

더불어 100% 당첨되는 포토 리뷰 이벤트도 진행한다. 20만원 이상 제품을 구매한 고객을 대상으로 포토 상품평을 작성하기만 하면 백화점 상품권 1만원을 증정하며, 베스트 리뷰 고객 5명에게는 피코 좌식 테이블을 증정한다.

에넥스 관계자는 "여름을 맞아 새롭게 집을 꾸미려는 고객들을 위해 시즌 프로모션을 기획하게 됐다"면서 "에넥스몰에서 다양한 쇼핑정보 외 알찬 혜택을 제공하니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr