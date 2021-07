[아시아경제 이민지 기자] 연이비앤티 연이비앤티 090740 | 코스닥 증권정보 현재가 4,845 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,955 2021.07.09 07:40 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일연이비앤티, 음식물처리기 사업 진출…"다음 달 제품 출시"연이비앤티, 15억 규모 자사주 처분 결정 close 는 세포치료 및 연구개발업을 하는 메디칸 주식회사의 주식 108만주를 270억원 규모로 양수한다고 9일 공시했다. 양수 후 소유주식수와 지분 비율은 37.4%이다. 회사 측은 “신규사업 진출과 수익 증대를 위한 것”이라고 밝혔다.

