"보다 정교한 쇼트게임을 위해."

클리브랜드골프의 RTX 풀 페이스(FULL-FACE) 웨지(사진)다. 집코드 페이스 리프트 버전이다. 페이스 전면에 그루브가 새겨져 있고, 헤드를 열고 스윙 할 때 스윗스폿이 아닌 토우 쪽에 공이 맞아도 원하는 곳에 공을 세울 수 있다. "그린 주변에서 탁월한 쇼트게임과 내리막 그린 라이나 장애물을 넘겨서 핀 주위에 공을 떨어뜨리는 플롭 샷에 탁월하다"는 자랑이다.

토우 쪽을 더 높게, 힐 쪽은 더 낮게 디자인해 안정감 있는 어드레스가 가능하다. 타이트한 잔디에서 공을 쉽게 띄울 수 있도록 솔 모양이 C형태의 로우(LOW) 그라인드, 웨지 헤드가 잔디에서 쉽게 빠져나온다. 헤드 마감은 투어 사틴이다. 로프트는 56도, 58도, 60도 등 3종류다. 커스텀으로 제작해 골퍼 스윙에 맞게 피팅할 수 있다. 전국 매장에서 주문할 수 있다.