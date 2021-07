도쿄올림픽, 무관중 개최 결정‥도쿄 소재 경기장 관중 배제

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 이달 말 예정된 도쿄올림픽이 결국 관중 없이 열리게 됐다.

8일(현지시간) 외신에 따르면 일본 정부는 국제올림픽위원회(IOC) 등과 올림픽 관련 5자 회의를 열어 코로나19 긴급사태 선포가 결정된 도쿄 도내 경기장에 해외는 물론 국내 관중도 수용하지 않기로 했다.

하시모토 세이코 도쿄올림픽 조직위원장은 "코로나19 확산으로 인해 올림픽 경기를 극히 제한된 형태로 개최하게 된 것을 유감스럽게 생각한다"라며 입장권을 구매한 이들에게 사과했다.

마루카와 다마요 올림픽 장관은 "도쿄 외 지역에서 열리는 경기에 대해서는 해당 지자체와 협의하겠다"라고 밝혔지만 역시 관중을 받지 않는 것으로 결정될 가능성이 큰 상황이다.

도쿄올림픽은 도쿄 등 수도권 4개 지역을 비롯한 9개 광역자치단체의 42개 경기장에서 오는 23일부터 8월8일까지 열릴 예정이다.

