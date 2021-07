[인사] 광주광역시 북구

◇4급 승진

▲생활공간혁신추진단장 배종환 ▲의회사무국장 김용기 ▲복지교육국장 김진양

◇5급 승진

▲일자리정책과장 진미란 ▲비서실장 직무대리 김제환 ▲용봉동장직무대리 박선화 ▲운암1동장 직무대리 노선희 ▲운암2동장 직무대리 김대원 ▲풍향동장 직무대리 김광렬 ▲문화동장 직무대리 이연주 ▲두암2동장 직무대리 이정민 ▲장애인복지과장 김재심 ▲중앙동장 직무대리 손광순 ▲역학조사TF팀장 직무대리 김인숙 ▲공원녹지과장 나정곤

◇5급 전보

▲기획조정실장 정희막 ▲홍보실장 정순조 ▲감사담당관 한양택 ▲교통지도과장 최종만 ▲행정지원과장 홍영철 ▲세무1과장 백효남 ▲세무2과장 모기남 ▲회계과장 주영수 ▲민원여권과장 엄광익 ▲데이터정보과장 장채익 ▲민생경제과장 홍순애 ▲체육관광과장 최웅철 ▲노인복지과장 문선자 ▲아동복지과장 이승미 ▲보건행정과장 김효진 ▲건강증진과장 윤연희 ▲삼각동장 송원일 ▲일곡동장 이승래 ▲양산동장 신봉식 ▲여성가족과장 손수정 ▲임동장 김유미 ▲청소행정과장 이옥춘 ▲기후환경과장 이정환 ▲건설과장 허성민

