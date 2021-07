[현장영상] “코로나 또 확산인가요?” ‘백화점발 확산’ 선별진료소 찾은 시민들

[아시아경제 한승곤 기자, 윤진근 PD] "코로나 끝난 줄 알았는데, 또 시작이네요."

서울 강남 삼성동에 있는 현대백화점 무역센터점이 코로나19 확산 방지를 위해 문을 닫았다. 지난 4일 백화점 식품관 직원 2명이 최초로 확진된 것을 시작으로 확진자가 48명까지 늘어난 데 따른 조치다. 백화점 측은 7일과 8일 양일에 걸쳐 ‘삼성점 전체 임시 휴업’을 결정했다.

8일 백화점 인근 현장에서 만난 시민들은 코로나19 선별진료소를 찾아 코로나19 관련 검사를 받는 등 다시 확산하는 코로나19에 대비했다. 이날 정순균 강남구청장 등 지자체에서도 현장을 찾아 코로나19 확산 방지를 위해 총력을 기울였다.

정 청장은 "현재 다수의 확진자가 나오고 있다"면서 "다행스럽게 생각하는 것은, 7일 선별검사자 9750여명 중 확진자가 33명밖에 나오지 않았다"고 말했다. 이어 "따라서 현재 예상으로는 직원 외의 일반 고객 중 감염자는 거의 없을 것이라고 추정한다"고 강조했다.

선별진료소에서 만난 시민들은 또다시 확산하는 코로나19에 대해 불안감을 나타냈다. 30대 회사원 A 씨는 "최근 어린이집을 비롯해 여러 곳에서 밀접 접촉자들이 많아져서 일가족 모두가 검사 받았다"면서 "아이들이 있으니까 많이 불안하다"고 말했다.

한 청소년은 "코로나로 인해 시험도 미뤄지고 걱정된다"면서 "다른 사람들과의(접촉과) 외출을 최대한 자제하면서, 코로나가 빨리 끝났으면 좋겠다"고 말했다.

30대 직장인 김 모씨는 "코로나가 끝났으면 하는 마음은 항상 가지고 있는데 델타 변이가 돌고 있고, 언제 끝날지도 모르겠다"고 토로했다. 이어 "(코로나로 인해) 하루하루 사는 것이 힘들다. 백신 빨리 맞고 싶다는 생각뿐이다"라고 강조했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr윤진근 PD yoon@asiae.co.kr