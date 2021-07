12개 국립연구기관 '연구역량 강화·조직 유연화' 등 혁신 추진

과학기술정보통신부, 기관별 혁신 계획 공개

[아시아경제 김봉수 기자] 국가 연구개발(R&D) 100조원 시대를 맞아 12개 국립연구기관들이 연구 역량강화, 유연한 조직 운영, 타 기관과의 협력 활성화 등 기관 혁신을 추진한다.

과학기술정보통신부는 8일 9개 중앙행정기관 및 각 중앙행정기관 소속 12개 국립연구기관이 이같은 기관별 혁신 추진 계획을 수립해 시행한다고 밝혔다. 이에 따르면 국립수산과학원은 수산분야 R&D 정책방향에 따라 조직간 업무조정을 통해 수산종자육종연구소와 첨단양식실증센터ㆍ사업화지원팀을 신설한다. 식의약안전평가원은 출연R&D 관리기능을 전문기관에 위탁해 자체 연구 몰입 환경을 조성하기로 했다. 국립산림과학원은 대내외 R&D 환경변화에 따른 중장기 기술개발계획 점검ㆍ개편할 예정이다. 국립보건연구원은 스타급 연구자 육성을 위해 연구집중환경을 제공하는 '집중연구단'을 도입한다.

이들 12개 국립연구기관들은 또 ▲개방형기획 활성화, ▲기관 자체 R&D 수행역량 강화, ▲R&D 평가의 전문성 제고, ▲기관별 R&D 성과관리ㆍ활용체계 고도화 등을 통해 기관의 R&D 전 주기 추진체계를 고도화하고, 정부임무중심 R&D 역량을 극대화할 계획이다.

공공연구기관의 개방형 연구생태계 구축도 추진된다. 관련분야 산ㆍ학ㆍ연ㆍ관 교류를 확대하고, 타 기관과의 공동연구 및 인력교류 수요를 발굴ㆍ추진한다.

이경수 과학기술혁신본부장은 "디지털전환, 기후변화, 신종감염병, 미ㆍ중 기술패권 등 급변하는 환경을 과학기술 중심으로 선도하기 위해서는 농ㆍ수산ㆍ임업 및 전파ㆍ안전ㆍ보건ㆍ환경 등 국가기반 연구개발을 담당하는 국립연구기관의 혁신이 필수적"이라며 "국가R&D 100조원 시대에 걸맞는 국립연구기관의 혁신노력을 국가연구개발사업 예산배분, 평가 등과 연계하여 적극 지원할 예정"이라고 말했다.

