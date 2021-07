농협은행, K-EV100 이행 위한 친환경 전기차 추가 도입

[아시아경제 성기호 기자]NH농협은행은 중앙본부 및 울산교육청지점 등 3개 영업점에 4대의 전기차를 추가로 도입했다고 8일 밝혔다.

농협은행은 지난 4월 환경부 주관 K-EV100(한국형 무공해차 전환 100) 캠페인 참여를 선언하였으며, 온실가스 감축 및 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천을 위해 2030년까지 업무용 차량을 100% 무공해차로 전환할 계획이다.

이와 더불어 K-EV100 캠페인 활성화를 위한 금융지원에도 박차를 가하고 있다. 지난 3월 출시한 NH친환경기업우대론을 통해 금융권 최초로 K-EV100 등 정부주관 ESG캠페인 참여 기업에 최대 0.3%포인트의 금리우대를 제공하는 등 친환경 경영을 실천하는 기업을 대상으로 금융 인센티브를 부여하고 있다.

지준섭 농업·녹색금융부문장은 "NH농협은행은 전세계적인 폭우, 가뭄, 폭염 등 기후위기에 적극적으로 대응하기 위해 업무용 차량의 무공해차 전환 등 친환경 경영 및 녹색금융확대에 더욱 앞장서겠다"고 밝혔다.

