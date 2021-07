요기요, 건전리뷰 정착 위한 '식후감 대회' 개최

향후 매달 대회 개최 계획

[아시아경제 김철현 기자] 딜리버리히어로코리아(대표 강신봉)는 배달 앱 '요기요'에서 건전한 리뷰 문화 정착을 위한 '식후감 대회'를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 '요기요 식후감 대회'는 허위·악성리뷰 등을 방지하고 원래 취지에 부합하는 실질적인 앱 내 리뷰의 순기능을 전방위로 확대하기 위해 기획됐다. 요기요는 건전한 리뷰 문화 조성을 위해 앞으로 매달 식후감 대회를 진행할 예정이다.

제1회 '요기요 식후감 대회'는 오는 20일까지 요기요 앱에서 진행되며 누구나 참여 가능하다. 앱에서 음식을 주문한 후 음식 사진과 함께 '#식후감' 해시태그를 달고 리뷰만 작성하면 된다.

요기요는 우수 리뷰 수상작을 선정해 대상 1명에게는 10만원 할인 쿠폰을, 우수상 10명과 장려상 100명에게는 각각 3만원과 5000원 할인 쿠폰을 선물로 수여한다.

박채연 딜리버리히어로코리아 마케팅본부장은 "소비자와 레스트랑 파트너 모두에게 도움이 되는 건전한 리뷰 문화 정착을 위해 이번 행사를 준비하게 됐다"면서 "앞으로도 요기요는 건강하고 생생한 소통 창구가 되는 리뷰 시스템 환경을 제공해 건전한 배달앱 문화를 만들어 나가도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

