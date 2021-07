LG전자, Z세대와 '디자인크루' 첫 운영…고객 인사이트 발굴

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자가 올해 처음으로 '디자인크루(Design Crew)' 프로그램을 운영하면서 미래 고객과의 소통에 나섰다. 참여 대상은 Z세대(1990년대 중반에서 2000년대 초반에 태어난 세대) 대학생이다.

8일 LG전자에 따르면 지난 4월 시작한 디자인크루 프로그램은 오는 9월까지 6개월 동안 이어진다. 앞서 LG전자는 서류, 필기, 면접 등 3단계를 거쳐 대학생 16명을 선발했다. 경쟁률은 39대 1이었다.

프로그램 참가자는 디자인, 미디어커뮤니케이션, 패션, 비교문학 등 전공이 다양하다. LG전자는 선발 시 전공에 제한을 두지 않았다.

LG전자는 고객이 제품을 처음 마주할 때 첫 인상을 결정하는 요소인 디자인에 미래 고객의 니즈와 정서를 반영하기 위해서는 Z세대를 제대로 이해하는 것이 중요하다고 판단해 이 프로그램을 시작하게 됐다.

LG전자는 미래 고객과 소통하고 그들을 이해하는 과정에서 새로운 디자인 인사이트를 발굴한다. 참가자는 고객에게 혁신적인 경험을 제공하는 디자인을 접하면서 생생한 실무 지식을 얻고 체험 기회를 갖게 된다. 프로그램 운영은 LG전자 제품과 서비스를 디자인하는 디자인경영센터가 맡고 있다.

디자인크루는 Z세대인 참가자가 자신의 관점과 문제의식을 기반으로 공유할만한 가치가 있는 주제를 선정해 사내외 전문가의 코칭을 받으며 콘텐츠를 완성하는 방식으로 운영된다. 디자인경영센터 임직원은 참가자의 콘텐츠를 경청하며 미래 고객에 대한 이해도를 높인다.

이러한 운영 방식은 기존의 공모전이나 산학 협동과 같이 결과물만 제출하는 방식과는 차이가 있다. 참가자와 LG전자 디자이너는 6개월 동안 지속적으로 소통하며 서로를 이해하며 다양한 경험을 쌓을 수 있다. 또 참가자들은 디자인연구소 워크숍에 직접 참여해 제품과 서비스에 대한 아이디어를 제안하고 컨셉을 검증한다.

디자인크루에 참가한 대학생 강민경 씨는 "이전에는 접해본 적이 없는 디자인이란 새로운 영역을 탐구하고 고민하면서 성장하고 세상을 넓게 보게 됐다"며 "디자인크루를 통해 디자인으로 세상을 바꾸는 일이 가능하다고 믿게 됐다"고 소감을 밝혔다.

김현태 씨는 "디자인크루는 학교나 다른 디자인 활동과 달리 마케팅, 경영, 기술 등 다양한 전문 지식을 가진 멘토로부터 배울 수 있고 디자인 전공이 아닌 크루들과 함께 세상을 바꿀 디자인에 대해 생각해 볼 수 있는 기회였다"고 말했다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 162,500 전일대비 2,500 등락률 -1.52% 거래량 673,615 전일가 165,000 2021.07.08 10:19 장중(20분지연) 관련기사 삼성은 '반도체', LG는 '가전' 효과…2분기 동반 매출 신기록(종합2보)LG전자, 2Q 영업익 1.1조원…전년比 65.5%↑LG전자, 2분기 연속 1조원대 영업익…MC사업부 손익 연결 제외 close 디자인경영센터장 이철배 전무는 '젊은 세대의 미래 삶을 예측하고 최적의 고객경험을 준비하는 것이 우리의 역할"이라며 "디자인크루 활동은 미래의 주역인 Z세대와 소통할 수 있는 소중한 기회가 될 것"이라고 강조했다.

