故 박원순 부인 강난희 "남편 1주기 가족끼리 지내기로…코로나 우려"

"상황 호전되면 꼭 함께 모일 자리 만들 것"

당초 계획선 '시민 추모제' 등 행사 예정

지난해 5일장 당시 시민분향소 설치, 1만명 이상 방문

[아시아경제 임주형 기자] 내일(9일) 개최 예정이었던 고(故) 박원순 전 서울시장 1주기 추모제가 코로나19 확산 방지를 위해 소규모로 진행된다. 앞서 공개된 추모제 계획에는 박 전 시장의 묘역 주변에서 '시민 추모제'가 열려 집단감염이 확산할 수 있다는 우려가 나왔다.

박 전 시장의 부인 강난희 씨는 7일 공개한 친필 편지에서 "박원순을 그리워하는 많은 분들께 1주기 추모제에 관해 변경된 상황을 알려드린다"라며 "최근 코로나 상황이 급격히 악화됐다"라고 운을 뗐다.

이어 "가족들은 (박원순) 시장 시절 그가 메르스와 코로나 상황에 어떤 마음으로 어떻게 대응했는지 잘 알고 있다"며 "제 남편에게 너무도 미안하고 가족들의 마음도 안타깝지만, 이번 1주기 추모 행사는 조계사에서 가족들끼리만 지내는 것으로 결정했다"라고 밝혔다.

그러면서 "코로나 상황이 호전되면 꼭 다시 박원순을 그리워하는 분들과 함께 모여 그를 이야기하고 함께 슬퍼할 수 있는 자리를 만들 것"이라며 "그때 뵙겠습니다"라고 덧붙였다.

박 전 시장의 1주기 추모제는 오는 9일부터 11일까지 서울 종로구 견지동 조계사와 경남 창녕에서 치러질 예정이었다. 창녕은 박 전 시장의 고인으로 그의 묘역이 있는 곳이기도 하다. 이 가운데 조계사 천도재는 유족 중심으로 추모행사가 진행된 뒤, 대웅전 앞뜰에서 추모객들을 맞이하는 방식으로 진행될 예정이었다.

이후 오는 10일부터 11일까지 이틀간 창녕 묘역에서 참배, 유족과 인사, 리본 달기 등 시민 추모 행사도 준비돼 있었다.

그러나 일부 시민들은 이같은 개방형 행사가 코로나19 집단감염으로 이어질 수 있다며 지적했다. 방역당국에 따르면 7일 0시 기준 일일 국내 신규 확진자 수는 1168명을 기록해 1000명대를 넘었으며, 추모 행사가 시작되는 서울에서만 583명의 확진자가 발생하는 등 확산 우려가 높아지고 있는 상황이다.

한편 극단적 선택으로 생을 마감한 박 전 시장의 장례식은 지난해 7월 5일장인 서울특별시장으로 치러졌다. 서울시청 앞에는 일반 추모객들이 방문할 수 있는 시민분향소가 설치돼 약 1만명 이상의 시민들이 빈소를 방문했다.

당시 일부 시민들은 이런 결정에 크게 반발했다. 지난해 7월10일 청와대 국민청원 게시판에는 '박원순 씨 장례를 5일장, 서울특별시장으로 하는 것 반대합니다'라는 제목의 청원글이 올라왔다.

청원인은 "박 씨가 사망하는 바람에 성추행 의혹은 수사도 하지 못한 채 종결됐다. 그게 떳떳한 죽음이었다고 확신할 수 있나"라며 "성추행 의혹으로 자살에 이른 유력 정치인의 화려한 5일장을 언론에서 국민이 지켜봐야 하는가. 대체 국민에게 어떤 메시지를 전달하고 싶은 건가"라고 질타했다. 이 청원은 한달 만에 약 59만건이 넘는 동의를 받고 마감됐다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr