남원시, 배수지 ‘비상 연결송수관’ 설치

[아시아경제] 전북 남원시는 배수지 송수관로 사고, 파손 등 예기치 못한 상황으로 인한 급수 중단을 방지하기 위해 비상 연결송수관을 설치한다고 6일 밝혔다.

시의 배수지는 총 10개소가 있으며 대다수가 고지대에 위치해 급수차 및 소방차의 동시 진입이 어려운 문제점이 있었다.

올해 1월초 역대급 한파로 많은 급수관의 동파가 발생했고 수돗물이 누수 돼 배수지 수위가 위험단계까지 낮아졌었다.

시는 사업장 공사현장 등 예기치 못한 사고에 대응하기 위해 급수차 2~3대를 동시 연결할 수 있도록 대산배수지 및 송동배수지에 관경 100mm, 총 길이 36m 스텐레스관을 지난 5월에 설치 완료했고 시간당 약 70t의 물을 담수 할 수 있는 능력을 확보했다.

하반기에도 4개소 정도 추가로 설치할 계획이다.

상수도사업소장은 “시민들에게 안정적인 수돗물 공급에 최선을 다하고자 미설치 배수지에 대해서는 내년 상반기까지 설치하겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부(남원) 정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr