[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도의회 기획행정위원회 신용곤 도의원이 6일 경남도의회에서 '우수의정 대상'을 수상했다.

올해로 제10회를 맞는 '우수의정 대상'은 민의를 대변하고 성실한 의정 활동을 통해 도민의 삶의 질 향상에 이바지한 공이 큰 의원에게 주는 상이다.

신 의원은 건설 소방위원회 위원장, 기획행정위원회 부위원장, 예산결산특별위원회 위원 등으로 재직하면서 도와 교육청의 발전 방안을 제시했다.

또한 가야사 연구복원특별위원회, 부울경초광역협력특별위원회, 경남 관광산업연구회, 지역 균형발전 연구회 등 지역 발전 방안 마련을 위해 노력하는 등의 공로를 인정받았다.

신 의원은 "더 겸손하고 지혜로운 의정활동으로, 창녕의 발전과 행복한 경남을 만드는 데 최선을 다해나가겠다"고 전했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr