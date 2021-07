KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나…"국민연금 퀴즈 풀면 경품"

국민연금 OX퀴즈 풀고 이벤트 경품 받으세요!



[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 오는 15일 오후 5시부터 'KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나' 7월 이벤트를 유튜브 생방송으로 진행한다고 6일 밝혔다.

KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나는 금융 전문가와 함께 유용한 지식을 학습하고 퀴즈로 풀어보는 온라인 정기 세미나 프로그램이다. 퀴즈쇼 형태로 진행되어 집중도가 높고, 매회 유익한 정보를 제공하고 있어 많은 고정 시청자를 확보하고 있다.

이번 세미나에서는 국민연금공단 전문가와 함께 ‘모르면 손해보는 국민연금 Q&A’를 주제로 국민연금 가입자라면 꼭 알아야 하는 꿀팁 제공과 함께 OX퀴즈 이벤트가 진행된다. 퀴즈 이벤트 정답자, 참여후기 작성자 중 추첨을 통해 커피 쿠폰 등 다양한 경품을 제공할 예정이다.

KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나 7월 이벤트는 오는 13일까지 KB골든라이프X 홈페이지의 ‘참여’ 메뉴에서 세미나를 신청하면 참여할 수 있다.

KB국민은행 관계자는 “체계적인 노후준비를 위해서는 국민연금을 포함한 3층연금(국민연금, 퇴직연금, 개인연금) 전반에 대한 점검이 필요하다”며, “은퇴자산관리 전문 상담채널인 KB골든라이프센터에서는 고객별 1:1 맞춤형 은퇴설계 컨설팅 프로그램을 제공하고 있다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr