이재명 측 “지난 대선·지방선거 때 해소된 의혹들..도 넘는 네거티브 눈살 찌푸리게 해”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 경기도지사 대선 캠프 수석대변인인 박찬대 더불어민주당 의원이 6일 “상대 후보를 흔들기 위한 도 넘은 네거티브와 지나친 신상털기는 당원과 유권자들의 눈살을 찌푸리게 한다”고 말했다.

또 “이재명 후보자에 대해 제기한 여러 의혹들은 지난 대선과 지방선거에서 이미 해소된 것들”이라면서 “이런 구태의연한 모습으로 국민께 희망을 드릴 수 없다”고 했다.

전일 대선 경선 후보 토론에서 여배우 스캔들에 대한 정세균 전 총리의 질문에 이 지사가 ‘바지 내릴까요’라고 응수한 데 대해 대선주자들의 공세가 이어지자 '정책 토론을 해야 한다'며 정면반박한 것이다. 이와 관련해 박용진 의원은 라디오에서 “곤란하고 불편한 질문에 답변하는 태도가 대통령의 자세와 걸맞지 않았다”고 비판했고 이낙연 전 더불어민주당 대표도 “좀 더 진솔하고 겸손한 소명이 있었으면 하는 우려가 있다”고 직격했다.

박 의원은 “경선에 참여한 모든 후보자는 코로나19와 양극화 및 불공정 등으로 힘들고 지친 국민께 대한민국의 새로운 비전을 보여줘야 한다”며 “치열해도 품격은 있어야 한다”고 했다. 그러면서 “두 차례 진행된 방송토론회에서 일부 예비후보자는 도덕성 검증이란 미명 하에 과도한 신상털기와 네거티브만 했다”며 “수구 정당이 자주 쓰던 ‘이념 공세’란 낡은 칼마저 뽑으려 했다”고 말했다.

그러면서 “민주당답게 비판에도 배려와 동지애를 잃지 않았으면 한다”며 “이재명 후보는 남은 예비경선 토론 동안 국민의 먹고 사는 문제를 논하는데 집중하겠다”고 강조했다.

