[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 어업의 경쟁력 강화 및 어업인 소득 증대를 위해 '연안·구획어업의 어선·어구 감척 사업'을 추가로 추진한다고 6일 밝혔다.

시는 예산을 추가로 확보해 5억8200만원의 사업비를 들여 약 9척 정도의 어선을 감척할 계획이다.

신청 접수는 오는 19일부터 27일까지이다.

신청 개시일 기준으로 선령이 6년 이상인 어선을 최근 3년간 본인 명의로 소유하고, 최근 1년간 60일 이상 조업 실적이 있어야 한다.

감척을 희망하는 어업인은 홈페이지에 공고한 내용을 참고해 필수 서류를 시청 수산과에 제출해야 한다.

사업자로 선정되면 t급별 업종별 폐업지원금과 선체 감정평가액을 지원받을 수 있다.

