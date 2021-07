'창업기업 동반성장' 선배기업 지원 3년차 스타트업, 50억 투자유치

에이올코리아-수호아이오 캠퍼스타운, 창업 선후배 성장 지원 네트워킹 통해 투자유치

창업 3년차 수호아이오, 위메이드트리로부터 50억 유치… 인력확충·기술개발 자금 수혈

[아시아경제 임철영 기자] 창업 3년차 서울캠퍼스타운 스타트업이 선배 기업의 지원을 받아 50억원의 투자유치에 성공했다.

6일 서울시에 따르면 이번에 투자유치에 성공한 기업은 수호아이오는 소프트웨어 보안 전문가들이 모여 설립한 창업기업으로, 스마트 컨트랙트 자동 분석 서비스 ‘오딘(Odin)’을 국내외기업에 제공하고 있다.

‘수호아이오’는 게임회사 위메이드트리로부터 50억원의 투자유치에 성공해 인력확충과 기술개발을 위해 사용할 계획이다. 이번 ‘수호아이오’의 투자유치 성공 배경에는 선배기업 에이올코리아의 후방 지원이 있었다.

안암 캠퍼스타운 대표 기업으로 성장한 ‘에이올 코리아’의 백재현 대표는 후배 창업기업 육성을 목적으로 투자자와 후배 혁신 기업을 이어주기 위해 지난해 10월 ‘네트워킹 프로그램’ 정기세미나를 개최했다. 이 프로그램에 참여한 ‘수호아이오’는 VC(Venture Capitalist)를 소개받아 투자유치를 위한 조언을 들을 수 있었고, 이는 투자유치로 이어질 수 있는 밑거름이 됐다.

박지수 수호아이오 대표는 “앞으로 더욱 많은 기업들이 안전한 블록체인 앱을 쉽게 만들 수 있도록 개발 인프라를 만들어 나갈 것이며, 우리의 가능성을 알아봐준 위메이드트리와 그 여정을 함께 할 수 있어 기쁘다”며 “캠퍼스타운 지원으로 창업부터 투자까지 큰 도움을 받은 만큼 앞으로 선후배 기업 간의 네트워킹 과정에서 받은 도움을 나눌 수 있는 선배 기업으로 성장하겠다”고 말했다.

한편 ‘수호아이오’가 성장해온 안암동 캠퍼스타운은 투자유치, 네트워킹 프로그램으로 구성된 정기세미나와 창업실무교육·멘토링·상시전문자문 프로그램 등 창업기업의 역량을 강화하기 위해 다양한 프로그램을 운영 중이다.

