경기도 '학교밖청소년 대학입시설명회' 개최한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 오는 14일 오후 2시 수원컨벤션센터에서 학교 밖 청소년의 대학 진학을 돕는 '경기도 학교 밖 청소년 대학입시 설명회'를 개최한다.

경기도가 주최하는 이번 설명회는 현장 설명회와 유튜브 실시간 중계를 함께 진행한다. 청소년은 유튜브에서 댓글로 강사에게 질문할 수 있다.

임형욱 마이진로ㆍ진학연구소 소장이 학교 밖 청소년의 대입전형과 지원전략의 정보를 제공하고, 강예은 진학 컨설팅 마이유니 대표가 학교 밖 청소년의 대입 성공 사례를 소개한다.

이날 설명회는 대학입시를 준비하는 학교 밖 청소년과 보호자 누구나 온라인으로 참여할 수 있다. 다만 현장 설명회 참석은 오는 7일까지 시군 학교밖청소년지원센터에 사전 신청을 해야 한다. 코로나 방역 관리에 따라 현장 접수는 하지 않는다. 사전 신청자에게는 대학입시 자료집을 배포한다.

자세한 사항은 경기도 학교밖청소년지원센터(031-253-1519)에 문의하면 된다.

박승삼 도 평생교육국장은 "학교 밖 청소년들이 대학에 진학해 개성과 재능을 발휘하고 우리 사회의 건강한 구성원으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr