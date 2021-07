[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 강릉~제진 철도건설사업 기타 공사구간 4개 공구(3·5·7·8)에 대한 기본 및 실시설계를 발주한다고 5일 밝혔다.

기타 공사 4개 공구의 총 연장은 49.73㎞며 기본 및 실시설계는 18개월간 진행될 예정이다. 발주금액은 370억원 규모로 개통은 2027년 말로 예정됐다.

강릉~제진 철도건설사업 구간 중 1·2·4·9공구 등 4개 공구는 현재 기본설계가 진행되는 중이다. 이중 1·9공구는 우선착공(Fast track) 구간으로 검토돼 올해 말 착공될 예정이다.

철도공단 김한영 이사장은 “강릉~제진 철도건설사업이 주변 경관과의 조화로 조망권을 확보하고 안전한 철도를 설계할 수 있도록 하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

