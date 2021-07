미래에셋증권, 계좌개설일부터 90일간 해외주식 수수료 제로

계좌개설일로부터 90일까지 온라인 거래 수수료 0%, 환전 수수료 0원

91일부터 평생 온라인 거래 수수료 0.07%, 환전 수수료 1원

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋증권은 5일 '미래에셋증권, 해외주식 수수료 제로' 이벤트를 8월 31일까지 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 이벤트는 미래에셋증권에 계좌개설 이력이 없는 최초 신규 고객이거나 주식 휴면고객을 대상으로 하며 다이렉트 비대면 주식계좌를 신규 개설하면 별도의 신청 없이 계좌개설일로부터 90일까지 해외주식(미국, 중국, 홍콩, 일본에 한함) 온라인 거래수수료 0%, 1달러당 환전 수수료 0원을 적용받는다.

또한 90일까지는 수수료 제로를 적용받는 국가들의 제비용도 면제돼 해외주식 거래 시 완전 수수료 제로로 거래가 가능하다. 계좌개설일의 91일부터는 평생 해외주식 온라인 거래 수수료 0.07%(국가별 제비용 별도 발생)와 1달러당 환전 수수료 1원을 적용받게 된다. (환전 혜택은 달러와 원화 간 환전 시에만 적용)

더불어 미래에셋증권은 이벤트 기간 동안 다이렉트 계좌 보유 개인 고객이 참여할 수 있는 다이렉트 해외주식 거래킹 이벤트를 함께 진행한다. 이벤트 신청 후 다이렉트 계좌에서 해외주식 거래 시 거래금액 구간별 모바일 상품권과 현금 리워드를 지급받을 수 있는 추첨 기회가 주어진다.

이벤트가 진행되는 8주 동안 매주 추첨을 통해 해외주식 100만원 이상 거래고객 100명에게 GS25 3만원 상품권과 1000만원 거래고객 100명에게는 이마트 5만원 상품권이 지급되며 이벤트 기간 해외주식 1억원, 10억원, 30억원 이상 거래고객에게는 거래금액별로 각각 추첨 100명에게 20만원, 100만원, 200만원의 현금 리워드가 증정된다. 리워드 지급형 이벤트의 경우는 이벤트별 참여 신청이 필요하며 자세한 내용은 미래에셋증권 모바일 어플과 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이 금융투자상품은 자산가격 및 환율 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr