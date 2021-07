홍 부총리 "추석 생활물가, 지금부터 미리 안정대책 마련해야"

확대간부회의 주재…"부동산 가격불안, '시장안정' 정부 메시지 확실히 전달해야"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 5일 "추석 생활물가에 대해서는 추석 임박시기를 기다리지 말고 지금부터 미리 안정대책을 마련해 추진할 것"이라고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 오후 정부세종청사에서 확대간부회의를 주재하고 "최근 국제유가, 원자재 가격상승 압력과 함께 여름장마·폭염 등 물가상방 리스크 요인에 대해 선제대응해 달라"며 이같이 당부했다. 이날 회의에는 기재부 1·2차관을 비롯해 주요 간부들이 참석했다.

이달부터 ▲주52시간 확대적용 ▲특수형태근로종사자 ▲총부채원리금상환비율(DSR) 강화 및 서민·실수요자 담보인정비율(LTV) 완화 ▲사회적 거리두기 개편 등 생활과 밀접한 제도 변화가 시행된다. 이에 대해 홍 부총리는 "일반국민, 근로자, 사업자 등 정책수요자들의 불편을 최소화하고 제도안착 및 조기적응을 위해 최대한 지원토록 고민하고 조치해 달라"고 당부했다.

특히 좀처럼 안정화되지 않는 부동산 시장에 대해 홍 부총리는 "부동산 추격매수, 시장 교란행위, 막연한 불안감 등에 대한 경계 메시지에도 불구, 수도권을 중심으로 가격불안, 과도한 기대심리 등이 여전히 관찰된다"고 지적했다. 그러면서 "'주택공급 확대+실수요자 보호 및 시장안정'이라는 정부의지와 메시지가 시장에 정확히 확실히 전달될 수 있도록 하는 모멘텀이나 방안을 모색해 보고해 달라"고 주문했다.

한편 여야 합의에 따라 이날부터 7월 임시국회가 개최된 가운데 홍 부총리는 "무엇보다 2차 추가경정예산안 심의 대비에 철저를 기해 달라"며 "국가재정법 개정안(재정준칙) 등 주요 입법의 경우 이번에 입법 진전이 있도록 적극 대응할 것"이라고 강조했다.

오는 14일 '한국판 뉴딜' 발표 1주년을 맞이하는 가운데 홍 부총리는 "그간 추진성과를 밀도있게 점검하고 그 이후 환경·여건 변화를 반영한, 보다 진화된 한국판뉴딜 방향과 방안 검토에 총력을 기울여 달라"고 말했다.

