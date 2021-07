안전보건 大축제 ‘산업안전보건 강조주간’ 행사, 킨텍스에서 팡파르

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 산업재해를 막기 위한 의지를 다지는 ‘안전보건 축제’가 팡파르를 울렸다.

안전보건공단은 사업장 자율 산업재해 예방활동을 장려하고, 범국민 안전의식을 높이기 위해 마련된 ‘제54회 산업안전보건의 날’ 기념식이 5일 경기도 일산 킨텍스에서 열린다고 5일 밝혔다.

기념식에는 고용노동부(장관 안경덕), 경제사회노동위원회, 한국노동조합총연맹, 한국경영자총협회, 중소기업중앙회 등 노사정과 유관기관 관계자 대표 50여명이 참여해 산재 사망사고를 줄이기 위한 의지를 다졌다.

기념식을 시작으로 일산 킨텍스에서 ‘산업안전보건 강조주간’행사가 개최된다.

‘함께 지킬 안전, 모두 누릴 권리’라는 주제로 ?산업재해예방 유공자 포상, ?국제 안전보건 전시회, ?안전보건 일자리 박람회(Job Fair), ?안전보건 세미나 13건, ?산업재해 예방 우수사례 발표대회 12건 등 다채롭게 행사가 펼쳐진다.

이번 강조주간 행사는 코로나 방역대책을 준수하고, 국민의 참여와 관심이 제한되지 않도록 온·오프라인을 병행한다.

작년 코로나로 취소됐던 전시회를 정부방역지침보다 강화된 조치를 적용해 오프라인 행사로 개최한다.

또 가상현실(VR) 기술을 통해 일터의 위험요인을 간접 체험하고, 안전보건 신기술과 스타트업 등 관련 다양한 정보를 얻을 수 있도록 구성한다.

안전보건 일자리 박람회(Job Fair)는 온라인으로 안전보건 관련 기관·기업 등에서 채용 상담 및 신규 채용을 진행하는 등 안전보건 분야 구직자들에게 취업 관련 다양한 정보를 제공할 예정이다.

안전보건 세미나, 우수사례 발표대회는 온라인 생중계로 진행해 어디서든 관련 행사에 쉽게 참여할 수 있도록 했다.

이번 ‘산업안전보건 강조주간’ 진행 세부 내용과 참여 방법 등 자세한 사항은 산업안전보건 강조주간 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

이날 기념식에서는 안경덕 고용노동부 장관이 산재예방 유공자 20명에게 정부포상을 전수했다.

동탑산업훈장은 오랜 기간 실무경험과 안전 기술로 안전 관련 자격 취득과 특허를 보유하면서 13종의 저서를 발간한 남해화학㈜ 이재근 공장장에게 돌아갔다.

철탑산업훈장은 현장 내 안전교육 체험교육장 및 플랜트 공정에 맞춘 가상체험 교육시설을 제작·설치하는 등 사업장 안팎으로 재해예방에 앞장선 ㈜한진중공업 신서천화력기전공사 조정우 차장에게, 석탑산업훈장은 영국 지게차 안전관리프로그램 등 해외 선진 안전 관리기법과 시스템을 도입하고 안전관리자 직무 수행 공장의 ‘산업재해 제로’라는 성과를 낸 LG생활건강 ㈜해태HTB 익산공장 김도영 파트장에게 돌아갔다.

산업(근정)포장은 산업보건분야의 깊이 있는 연구와 정책자문을 맡아온 한국방송통신대학교 박동욱 교수, 여성 기업인으로서 작업환경 개선을 통해 10여년 무재해를 달성한 ㈜우진프라스틱 백지숙 대표이사, 월별 테마 안전활동으로 근로자 참여를 유도하는 등 노사협력으로 12년 7개월 무재해를 달성한 코스모신소재㈜ 정봉식 팀장에게 주어졌다.

안경덕 장관은 “전국 산업현장에서 안전이 지켜질 수 있도록 최선을 다한 산재예방 유공자에게 감사의 인사를 드린다”라며, “지난 1일 산업안전보건본부 출범을 계기로 산업안전보건의 컨트롤 타워로서 산재사망사고를 줄이고 안전한 일터를 만드는 데 더욱 총력을 다하겠다”고 말했다.

