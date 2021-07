휴온스, 초음파 뇌신경계질환 의료기기 '엑사블레이트 뉴로' 삼성서울병원에 설치

[아시아경제 이춘희 기자] 초음파를 이용한 뇌신경계질환 치료 의료기기인 '엑사블레이트 뉴로(ExAblate Neuro)'가 삼성서울병원에 설치된다.

엑사블레이트 뉴로를 국내 독점 공급하고 있는 휴온스는 오는 9월부터 엑사블레이트 뉴로를 통한 뇌질환 수술이 삼성서울병원에서 가능해질 예정이라고 5일 밝혔다. 휴온스는 삼성서울병원과 지난 5월 공급 계약을 체결하고 현재 장비 설차를 위한 절차를 진행 중이다.

엑사블레이트 뉴로는 이스라엘 생명공학 기업 ‘인사이텍(Insightec)’이 진단용이나 피부 미용에만 쓰여온 초음파를 뇌신경계질환의 치료에 접목해 개발한 혁신 의료기기다. 두개골을 직접 열어야 했던 기존의 뇌수술 방식과 달리 고집적 초음파(MRgFUS)를 이용해 뇌기능의 이상을 유발하는 특정 조직에 열을 가해 제거하는 ‘비침습적 무혈 수술 방식’을 사용한다.

출혈, 감염 등의 위험이 없고 의료진이 수술을 하면서 자기공명영상(MRI)을 통해 실시간으로 수술 부위를 모니터링할 수 있어 오차 범위가 1㎜ 이내에 불과해 보다 정밀한 수술이 가능하다. 수술 시간이 짧고 일상 생활로의 빠른 복귀가 가능해 환자의 심리적 부담감도 줄어든다는 장점이 있다.

미국 식품의약국(FDA)를 비롯해 유럽, 아시아 등 전세계 23개국에서 허가를 받아 전세계 82개 주요 병원 및 의료기관에서 운용되고 있다.

이정일 삼성서울병원 신경외과 교수는 “세계적으로 ‘본태성 진전(Tremor)’ 등 뇌질환 치료에 있어 뛰어난 치료 효과가 입증된 새로운 치료법”이라며 “혁신적인 첨단 치료 시스템을 삼성서울병원이 도입하게 돼 기쁘다”고 말했다. 엄기안 휴온스 엄기안 대표도 “국내 환자들이 엑사블레이트 뉴로를 활용한 뇌질환 치료를 받을 수 있게 됐다”며 “앞으로 더 많은 환자들이 엑사블레이트 뉴로의 새로운 치료법을 접할 수 있도록 확대해 나가겠다”고 전했다.

