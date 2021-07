신한銀, 금융권 최초 '비대면 증권계좌 일괄신규 서비스' 출시

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 금융권 최초로 신한 쏠을 통한 '비대면 증권계좌 일괄신규 서비스'를 시행한다고 5일 밝혔다.

비대면 증권계좌 일괄신규 서비스는 최근 공모주 청약 관련으로 다양한 증권사 계좌 개설을 원하는 고객들의 니즈를 반영해 단 한 번의 가입으로 최대 9개사의 증권계좌를 동시에 신규할 수 있는 서비스다.

서비스가 시행되는 현재 개설 가능한 증권사는 미래에셋증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 한화투자증권, 현대차증권, KTB증권, 교보증권, 유진투자증권, 케이프증권 총 9개사이며 증권사는 향후 추가될 예정이다.

서비스 시행을 기념해 다음 달 15일까지 고객 이벤트도 진행한다. 해당 기간 중 신한 쏠을 통해 증권계좌를 3개사 이상 신규하는 고객 중 선착순 1만명에게 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 최대 2매 제공한다.

이벤트 참여 미래에셋증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 한화투자증권, 현대차증권, KTB증권 등 6개사의 계좌를 최초 신규하는 고객이 매수거래를 1회이상 진행하면 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 증권사별로 각 1매씩 받을 수 있다.

가입 방법은 신한은행에 계좌가 없는 신규 고객도 신한 쏠에 접속해 은행 계좌 개설 후 간편하게 원하는 증권사를 모두 체크해 한 번에 개설 가능하다.

신한은행 관계자는 "하반기 예정된 대형 공모주 투자를 원하는 고객의 니즈를 고려해 신규 절차를 대폭 간소화해 출시하게 됐으며 향후 가능 증권사를 확대해 고객 편의성을 더욱 더 증대할 계획"이라고 말했다.

