제이준코스메틱, 구독경제 서비스 개시…‘마스크팩 정기 배송 출시’

[아시아경제 유현석 기자] 제이준코스메틱은이 마스크팩을 월 단위로 받아볼 수 있는 정기 배송 서비스를 론칭했다고 5일 밝혔다. 이를 통해 소비자들은 제이준의 대표 제품과 인기 제품 31매로 구성된 ‘베스트 마스크 31’ 패키지를 월간 구독 형태로 집에서 간편하게 받아볼 수 있다.

‘베스트 마스크 31’ 패키지는 수분·보습·진정·탄력 등 여러가지 기능성 마스크팩 15종을 한 달 동안 매일 사용할 수 있도록 구성됐다. 베스트셀러인 ‘블랙 물광 마스크’를 비롯해 ‘히알루론산 하이드레이팅 마스크’ 등 여름철 피부 관리에 좋은 제품들로 구성돼 젊은 2030 소비자 층으로부터 높은 수요가 있을 전망이다.

제이준코스메틱 관계자는 "코로나19 여파로 오프라인 에스테틱이나 피부 관리숍 방문이 어려워진 가운데, 최근 홈케어에 대한 관심과 니즈가 높아져 마스크팩 정기 배송 서비스를 선보이게 됐다"고 말했다.

그는 이어 “고객이 선호하는 제품을 매번 주문하는 번거로움 없이 다양한 제품을 집에서 편하게 받을 수 있고, 필요한 상황에 맞춰 매일 다른 기능의 제품을 사용할 수 있다”며 “구독경제에 익숙한 젊은 세대를 중심으로 소비자층을 확대해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

제이준의 월간 구독 서비스는 공식 쇼핑몰을 통해 간편하게 신청할 수 있어 소비자의 접근성을 높였으며, 1개월 또는 2개월 단위로 배송 주기를 선택할 수 있다. 또, 월간 구독 신청 전 제품 체험을 위한 1회 구매 서비스도 제공한다.

한편, 제이준은 지난 5월21일 274억 원 규모의 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정한 바 있다. 구주주 청약예정일은 오는 22~23일 양일간 진행된다. 신주 상장예정일은 8월 16일이다. 또 제이준은 보통주 1주당 신주 0.2주를 배정하는 무상증자도 결정했다. 신주 배정기준일은 다음달 3일이며, 신주 상장예정일은 같은 달 26일이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr