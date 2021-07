“삼계탕부터 활전복까지”…NS홈쇼핑, 보양식 방송 집중 편성

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 초복을 맞아 오는 8일까지 보양식 방송을 집중 편성했다고 5일 밝혔다.

복날 대표 보양식인 삼계탕 간편식 ‘하림e닭 삼계탕한마리’는 이날 오후 방송된다. 이 상품은 급속 냉동 방식으로 닭고기의 쫄깃한 식감, 신선한 육수의 국물 맛을 제대로 집에서도 제대로 즐길 수 있는 상품이다. 6팩 구성으로 가격은 4만5900원이며 구매 시10% 할인혜택을 받을 수 있다.

오는 6일 오후에는 ‘완도활전복’을 방송한다. 해상 가두리에서 미역과 다시마만 먹으며 자란 완도 전복은 보양식중에서도 영양가가 높고, 받은 즉시 회로 먹거나 다양한 요리의 재료로 활용할 수 있어 인기가 많다.

오는 7일 오후에는 ‘강부자 부자 왕갈비탕’을 만날 수 있다. 이 상품은 푸짐한 양의 왕갈비와 3년간 숙성한 전통 항아리방식의 유기농 간장을 사용해 만든 깊은 국물 맛이 일품이다. 총 9팩 구성으로 가격은 6만9900원이다.

오는 8일 오후에는 ‘참바다 민물장어’를 방송한다. 복분자로 맛을 낸 장어 양념구이는 3번 양념을 바르고 3번 직화로 구워내 감칠맛 불맛을 제대로 느낄 수 있다. 조리 방법은 자연 해동 후 간단하게 전자레인지나 오븐에서 2분 데우거나 프라이팬에서 3~5분 뒤집어가며 구워내면 된다. 보양식 상품들은 8일까지 구매 결제 완료 하면 초복 전 배송 받을 수 있다.

NS홈쇼핑 관계자는 “가정에서 간편하게 즐길 수 있는 보양식이 보편화 되면서 고객 취향에 더 다가갈 수 있도록 보양식 상품을 다양하게 마련하고 초복을 맞아 집중 편성했다”며 “간편 보양식을 취향에 따라 선택해 보시고 건강하고 활기찬 여름을 나시길 바란다.”고 말했다.

