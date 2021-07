G마켓·옥션, ‘여름 휴가 원픽’ 성수기 여행 프로모션

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 오는 18일까지 ‘여름 휴가 원픽’ 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다. 숙박, 항공권, 레저 등 국내 및 해외 여행상품 4만6000여종을 할인가에 판매한다.

특가 상품은 ‘내 마음 홀린 여행 핫딜’ 코너를 통해 선보인다. 행사 기간 중 총 16종의 핫딜 상품을 판매하며, 일주일 단위로 상품을 업데이트 한다. 해당 코너 상품에 한해 카드사 10% 추가할인도 제공한다.

행사 첫 날에는 국내항공권을 특가 판매한다. 5일 단 하루만 발권 수수료가 무료이고, G마켓과 옥션에서 현금처럼 사용가능한 스마일캐시 2000원을 제공한다. 간편결제 스마일페이로 결제 시 최대 3만원 즉시 할인 혜택도 있다.

구매 금액 별로 사용 가능한 할인쿠폰도 매일 제공한다. 2만원 할인쿠폰은 20만원 이상 결제 시, 5000원 할인쿠폰은 5만원 이상 결제 시 각각 활용 가능하다.

이베이코리아 관계자는 “지난 6월 리조트 매출액이 전년 대비 59% 성장하는 등 가족 단위 휴가객이 증가하는 추세”라며 “이번 행사는 타인과의 접촉을 최소화할 수 있는 독채 펜션이나 숙박 시설 내에서 모든 레저를 함께 즐길 수 있는 리조트 패키지 등을 중심으로 다양한 상품을 선보인다”고 말했다.

