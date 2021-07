경찰, 김오수 검찰총장 아들 조사…'부정채용 의혹'

[아시아경제 이정윤 기자] 김오수 검찰총장의 아들 김모(29)씨가 국책연구기관에 부정 채용됐다는 의혹과 관련, 경찰이 김씨에 대한 피고발인 조사를 진행했다.

4일 경찰에 따르면 경기 분당경찰서는 업무방해 혐의로 고발된 김씨를 전날 피고발인 신분으로 불러 2∼3시간가량 조사를 진행했다.

김씨는 2017년 8월 전자부품연구원(현 한국전자기술연구원)에 지원하면서 지원 서류에 아버지의 직업을 '서울북부지방검찰청 검사장'이라고 적어 논란이 된 바 있다. 전자부품연구원은 2017년 5월 이후 입사지원서 가족사항에는 관계·성명·연령·동거 여부만 적도록 했다.

앞서 지난 5월 사법시험준비생모임(사준모)은 국민신문고를 통해 김씨와 당시 김씨의 인사채용을 담당한 이들을 업무방해죄로 처벌해달라고 경찰청 국가수사본부에 고발장을 제출했다.

경찰청 국가수사본부로부터 사건을 배당받은 분당서는 지난달 초 사준모 관계자를 불러 고발인 조사를 벌였다.

경찰 관계자는 "김씨의 인사채용을 담당했던 사람들도 조만간 조사할 방침"이라고 했다.

