[아시아경제 조인경 기자] 농협유통이 4일 충북 진천 지역에서 출하된 멜론 신품종 '마시멜론'을 처음 선보였다.

마시멜론은 참외와 하미과멜론을 자연 육종한 품종으로 식감이 부드러우면서도 아삭거린다. 당도가 14~20브릭스(brix) 정도로 전세계 참외와 멜론 중에서 가장 높다. 암과 심장 질환 예방에 효과가 있는 베타카로틴이 일반 참외에 비해 40배 이상 높아 베타카로틴 참외라고도 불린다.

하나로마트 양재점에서는 마시멜론 9개 들이 한 상자를 4만9800원에 판매중이다.

