"360조원 베트남 전력시장 열린다…우리 기업 적극 진출해야"

[아시아경제 김흥순 기자] 베트남이 청정에너지로의 전환에 속도를 내면서 전력시장 수요가 늘고 있어 관련 우리 기업들이 현지에 적극 진출해야 한다는 주장이 나왔다.

한국무역협회 국제무역통상연구원은 4일 발간한 '베트남 전력 산업의 현재와 미래: 360조 베트남 전력 시장을 잡아라!' 보고서에서 이같이 밝혔다. 보고서에 따르면 최근 베트남은 2045년까지 풍력, 액화천연가스(LNG), 태양광 등 청정에너지와 송배전 등 전력 시장에 3200억달러(약 360조원)를 투자하겠다고 밝혔다.

베트남 경제가 2045년까지 연평균 6% 내외로 성장할 경우 전력 소비량은 지난해 217TWh(테라와트시)에서 2045년 877TWh로 증가할 전망이다. 보고서는 전력 소비량 증가에 맞춰 발전 설비용량도 같은 기간 69GW(기가와트)에서 277GW로 4배가량 확대될 것으로 분석했다.

특히 베트남의 발전 설비용량 확대는 풍력, LNG, 태양광 등 친환경 에너지를 중심으로 이뤄질 것으로 예상된다. 풍력 설비용량은 지난해 0.6GW에서 2045년 61GW로, LNG는 2025년 4GW에서 2045년 59GW로, 태양광은 작년 17GW에서 2045년 55GW로 각각 증가할 것으로 분석됐다.

전력원 변화에 따라 이를 잘 송배전할 수 있는 전력망 구축도 확대될 전망이다. 보고서는 "베트남은 2045년까지 1만8742㎞에 이르는 500㎸ 송전망과 2만5260㎞에 이르는 220㎸ 송전망을 구축해 지역 간 송전 능력을 확대할 것"이라고 전망했다.

베트남의 에너지 전환이 빨라진 데는 글로벌 탄소중립 요구와 함께 2050년까지 사용 전력의 100%를 신재생에너지로 전환하자는 국제 캠페인 'RE100'의 영향이 컸다.

미·중 무역분쟁이 장기화하면서 제조기업의 베트남 이전이 증가하는 가운데, 주요 글로벌 기업들이 공급망에 탄소중립을 요구하면서 베트남 정부가 생산거점의 지위를 유지하려면 신재생에너지의 보급을 확대해야 하기 때문이다.

베트남은 재생에너지로 전환하기에 유리한 조건을 보유하고 있다. 초속 7∼9m의 바람이 부는 경제성 높은 풍력 개발 대상 지역이 많고, 남부를 중심으로 일광 시간과 복사량이 많아 태양광 개발 잠재력도 크다. 풍력과 태양광의 잠재 발전 설비용량은 각각 377GW와 1646GW에 달한다.

정귀일 무역협회 연구위원은 "베트남 전력시장은 향후 10년간 연평균 8.5%씩 고성장할 것으로 예상돼 우리 기업들이 진출할 여지가 크다"며 "민간에서는 대-중소기업 간 협력을 기반으로 동반 진출을 강화하고 정부는 공적개발원조(ODA), 개발은행 투자 유치, 기업 지원체계 고도화 등의 노력을 기울여야 한다"고 주장했다.

