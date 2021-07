고교 시험에 '윤석열 X파일'?…野 "관계자 징계해야"

[아시아경제 금보령 기자] 전북 군산의 한 고등학교에서 '이준석 병역비리', '윤석열 엑스(X)파일' 등과 관련된 내용이 기말고사 문제 예시로 출제된 부분을 놓고 국민의힘이 관계자들을 징계해야 한다고 목소리 높였다.

4일 황보승희 국민의힘 수석대변인은 논평을 통해 "신성한 교육의 장을 그릇된 이념 주입의 장으로 변질시키지 말라"고 밝혔다.

황보 대변인은 "사실관계조차 제대로 확인되지 않은 사안을 시험문제로 출제한 교사는 물론 이런 문제로 아이들을 평가받도록 한 학교와 교육 당국 모두 책임이 가볍지 않다"며 "교육부와 해당 학교는 관련 교사 징계는 물론 이런 일이 다시는 발생하지 않도록 하는 방지책을 마련해 국민 앞에 내놓아야 할 것"이라고 강조했다.

이어 그는 "2년 전 일부 전교조 교사들이 학생들에게 좌편향적인 사상을 강요했던 인헌고 사태, '천안함이 무슨 벼슬이냐'며 천안함 함장을 비하한 고등학교 교사 등 이 정권 들어 '교육'이라는 이름으로 정치편향 교사들의 만행이 끝없이 이어지고 있다"며 "어느 곳보다도 중립적이고 엄정해야 할 교육의 장이 교육자들의 편향된 이념으로 물들어가는 것에 심각한 우려를 표하지 않을 수 없다"고 지적했다.

황보 대변인은 또 "우리나라 헌법 제31조 제4항에는 교육의 정치적 중립성을 보장하고 있다. 그렇기에 미래세대를 책임질 교육자에게는 균형 잡힌 시각과 엄중한 잣대로 아이들을 가르칠 책임과 의무도 따른다"며 "하지만 현실은 어떠한가. 이 정권의 비뚤어진 교육정책과 좌파교육감들을 위시한 좌편향 교육자들이 벌인 이념 편향적 교육으로 공교육에 대한 신뢰는 이미 무너질 대로 무너졌다"고 꼬집었다.

국회 교육위 소속의 김병욱 국민의힘 의원도 전일 페이스북에서 "교육부는 즉각 사실관계를 확인하고 관계자를 엄벌해야 한다"며 "이런 문제를 만든 문제적 교사는 교단에 세워서는 안 되며 이런 문제로 아이들을 평가하도록 방치한 학교와 교육 당국도 책임을 져야 한다"고 주장했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr