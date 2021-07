롯데홈쇼핑 "한국서비스대상·한국서비스품질지수 동시 석권"

롯데홈쇼핑, 한국서비스대상 6년 연속 종합대상

한국서비스품질지수 TV홈쇼핑 부문 2년 연속 1위

[아시아경제 김유리 기자] 롯데홈쇼핑은 한국표준협회가 주관하는 2021년 한국서비스대상에서 6년 연속 종합대상, 한국서비스품질지수(KS-SQI) 평가에서 2년 연속 TV홈쇼핑 부문 1위를 수상했다고 4일 밝혔다.

2021년 한국서비스대상 시상식은 지난 2일 서울 중구 롯데호텔에서 진행됐다. 한국서비스대상은 미국 국가품질상인 말콤볼드리지상의 심사기준을 국내 서비스 산업의 실정에 맞게 개선한 서비스 경영 평가제도다. 최고경영자(CEO) 리더십을 포함해 기업의 사회적 책임 및 중장기 전략, 직원 복지, 경영 성과 등을 종합적으로 평가한다. 롯데홈쇼핑은 디지털 전환을 통한 미디어 커머스 기업으로의 도약, 업계 선도적인 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 통한 사회적 책임 실천, 인공지능(AI), 빅데이터를 활용한 고객 서비스 등에서 우수한 평가를 받아 6년 연속 종합대상을 수상했다고 설명했다.

롯데홈쇼핑은 앞서 1일 롯데호텔에서 진행된 KS-SQI 인증 수여식에서도 2년 연속 TV홈쇼핑 부문 1위를 수상했다. KS-SQI는 한국표준협회와 서울대 경영연구소가 공동으로 개발한 서비스 산업의 품질 수준을 나타내는 종합지표다. 서비스 품질 수준을 과학적으로 측정, 평가해 고객 지향적 서비스 경영으로 산업사회 발전에 기여한 기업들을 선정한다. 롯데홈쇼핑은 서비스 이용 편리성, 전문성, 친절성, 적극성 등 총 4가지 심사항목에서 홈쇼핑사 중 가장 높은 점수를 받았다고 말했다. 다양한 서비스 채널을 통해 주문과 상담을 원스톱으로 해결하는 '스마트 컨택센터', 디지털 기술을 활용한 혁신적인 고객 서비스 등이 좋은 평가를 받았다고 설명했다.

김재겸 롯데홈쇼핑 지원본부장은 "고객만족을 최우선으로 삼고 경영 전략, 상품 및 서비스 등을 고객 중심으로 운영한 결과 공신력 있는 기관으로부터 인정을 받아 기쁘다"며 "앞으로도 디지털 전환을 통한 혁신적인 서비스를 제공하고, ESG 경영으로 사회적 책임을 실천하며 고객들에게 더욱 신뢰를 줄 수 있는 기업으로 거듭나겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr