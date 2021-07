"연어초밥 4개 더…배달시간 계산한다" 별점 빌미로 갑질한 '진상고객'

[아시아경제 권서영 기자] 배달 어플을 이용해 음식을 주문하면서 리뷰를 빌미로 도 넘은 서비스를 요구한 고객이 비판을 받고 있다.

3일 한 온라인 커뮤니티에는 '배민(배달의민족) 요청사항'이라는 제목의 글이 올라왔자. 자신을 초밥집 점주라고 소개한 글쓴이는 "배달 요청 사항에 이렇게 적혀서 주문이 들어왔다"고 영수증 사진을 첨부했다.

사진 속 영수증의 가게 요청사항 란에는 "너무 배고파요. 연어초밥 4개만 더 부탁해요"라며 "리뷰 예쁘게 잘 올리겠습니다. 약속해요, 별 다섯 리뷰"라는 내용이 쓰여 있었다. 또 배달 요청사항 란에는 "묶음 배송 금지"라며 "꼭 바로 오세요. 배달 시간 계산합니다. 묶어서 오면 반품해요"라고도 적혀 있었다.

주문자는 식당에 대한 평가인 별점과 리뷰를 빌미로 삼아 이러한 요청을 한 것으로 추정된다. 묶음 배송이란 배달을 담당하는 기사가 시간을 절약하기 위해 한번에 두 곳 이상의 배달을 하는 행위를 말한다. 글쓴이는 "(4개면) 7000원 상당의 초밥을 서비스로 요청한 것"이라며 "배달 대행 업체를 이용하는데 묶음 배송을 금지하는 요구는 배달 기사님의 배차가 힘들어서 바로 주문을 취소했다"고 설명했다.

또 글쓴이는 해당 고객이 주문이 취소되자마자 가게로 전화를 걸었다고 전했다. 글쓴이가 재료 소진을 이유로 들자 "요청사항 들어 주기 싫어서 주문을 취소한 것 아니냐. 그렇게 사장 마음대로 취소하냐", "요즘 장사하기 쉽냐" 등의 무례한 말을 하며 따졌다고도 전했다. 그는 "불경기에 마음이 씁쓸하다"며 "4만원 벌자고 이런 요청사항에 모두 수긍해야 하는지 고민이다. 멘탈이 바스라지는 기분이다"라고 심경을 토로했다.

이에 누리꾼들은 "나라도 저런 요구사항이 들어오면 취소했을 거다", "사장님이 상처 받지 않으셨으면 좋겠다", "리뷰를 빌미로 무례하게 행동하는 게 이상한 거다", "블랙리스트 시스템을 도입할 필요가 있지 않겠나" 등의 반응을 보였다.

