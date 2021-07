2일까지 사흘간 백신 이상반응 4821건…"인과성 미확인" 사망 16명

아나필락시스 9건, 주요 이상반응 272건 증가

[아시아경제 임철영 기자] 코로나19 백신 접종이 이어지고 있는 가운데 이상반응 신고 건수도 꾸준히 늘어나고 있는 것으로 나타났다.

3일 코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 지난달 30일부터 2일까지 사흘 동안 보건당국에 이상반응이 의심된다고 신고한 사례가 4821건으로 집계됐다.

백신 종류별로는 아스트라제네카가 3104건, 화이자가 1173건, 얀센 458건, 모더나 86건이었다. 일별로는 지난달 30일에는 1691건이, 1일에는 1510건, 2일에는 1620건이 신고됐다.

관련 사망신고는 16명이었다. 8명은 아스트라제네카를 맞았고 7명은 화이자 백신, 1명은 얀센 백신을 접종했다. 남성 사망자는 10명, 여성 사망자는 6명으로 집계됐다.

여성 사망자 1명은 80대 여성으로 접종 당일 사망했다. 이번 집계에서 접종 후 사망에 이르는 시간은 2일에서 28일이었고 연령별로는 60대가 5명, 70대가 6명, 80대가 3명 등이었다. 90대 여성과 30대 남성도 한명씩 사망했다. 이들 중 8명을 기저질환이 있었고 2명을 없었다. 나머지 6명은 조사 중이다.

중증 전신 알레르기 반응인 '아나필락시스' 의심 신고는 9건 증가했다. 화이자 접종 사례는 6건, 모더나는 3건이었다. '특별 관심 이상반응' 사례나 중환자실 입원, 생명 위중, 영구장애와 후유증 등 주요 이상반응 사례는 272건이 새로 확인됐다. 나머지는 발열, 두통 등 일반 이상반응 사례였다.

한편 그간 이상반응 의심 신고는 누적 9만 4549건으로 집계됐다. 1,2차 누적 접종 건수 대비 0.49% 수준이다. 보건당국은 매주 월, 수, 토요일 세차례 이상반응 신고 통계를 발표해오고 있다.

