변비 있는 척 체중 감량·음방 시간에 톱으로 쇠창살 절단…'탈옥수' 신창원 뒷이야기

[아시아경제 황수미 기자] 탈옥수 신창원의 뒷이야기가 당시 담당 교정시설이었던 부산 교도소를 통해 공개됐다.

3일 부산교도소는 개청 50주년을 맞아 발간한 '부산교도소 50년사'에서 해당 교도소 재소자였던 신창원의 도주 사건을 소개했다.

책에 따르면 당시 재소자였던 신창원은 치밀하게 탈옥을 계획했다. 탈옥 3개월 전에는 변비가 있다는 이유로 식사량을 조절해 3개월에 걸쳐 80㎏이던 체중을 60∼65㎏까지 감량했다. 좁은 화장실 환풍구를 쉽게 빠져나가기 위해서다. 또한 탈옥 1개월 전에는 차량 열쇠 없이 승용차를 운전하는 방법을 동료 재소자에게 물었다.

탈옥 준비를 마친 신창원은 1997년 1월 20일 오전 2시쯤 수용소 화장실 안 환기구를 통해 빠져나갔다. 이후 흙을 파내 인근 공사장에 진입, 교도소 외벽을 타고 도주했다.

부산교도소는 신창원이 복역 중 창고에서 쇠톱 2개를 확보해 운동화 밑창에 숨겨 감방으로 가져온 뒤 "야간 음악방송 시간에 환기구에 설치된 쇠창살을 쇠톱으로 조금씩 절단해왔다"고 설명했다. 또한 "절단 흔적을 감추기 위해 신창원은 나무판을 껌으로 고정해 해당 부분을 덮기도 했다"고 덧붙였다.

도주한 신창원은 교도소 인근 500m 지점에서 자전거 1대를 훔쳐 타고 근처 농원에 들어가 양복 1벌과 외투, 구두, 칼을 훔친 뒤 달아났다. 오전 6시에는 택시를 통해 경부고속도로를 타고 서울 강동구 천호동에 잠입, 택시 기사를 위협해 차비를 내지 않고 오히려 1만 원을 빼앗기도 했다. 수감 전 동거하던 여성이 일하던 가게 등을 들렸으나 찾지 못했고, 버스를 타고 천안으로 내려가 몸을 숨겼다.

이후 수많은 제보와 오보, 추적 끝에 1999년 7월 16일 전남 순천 한 아파트에서 동거녀와 함께 있던 신창원은 가스관 수리공 제보로 체포됐다. 탈옥 이후 붙잡히기까지 신창원은 전국 각지에서 105회에 걸쳐 약 9억8000여만 원을 훔치는 등 강도와 절도 행각을 벌인 것으로 나타났다.

부산교도소는 신창원의 탈옥 이유를 "무기징역에 대한 절망감으로 난동을 부리고 흡연 때문에 징벌을 받자 교도소 생활에 염증을 느꼈다"며 "수감 전 만났던 애인을 보고 싶어했고 자신의 범행을 신고한 사람에 대한 불만이 복합적으로 작용했다"고 설명했다. 이어 "신창원 도주 사건은 907일 동안 연인원 97만 명의 경찰 인력이 동원됐다"고 덧붙였다.

