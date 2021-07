구례군, 수해재난폐기물 처리비용…보조금 전용 아니다

재난폐기물과 생활폐기물 구분 짓기 어려워

순천시자원순환센터 화재로 어쩔 수없이 위탁 처리

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 구례군(군수 김순호)이 최근 불거진 쓰레기 처리 논란에 대한 취재에 2일 입장을 밝혔다.

지난해 홍수로 막대한 피해를 입은 구례군은 수해에 떠밀려온 쓰레기와 복구과정에서 발생한 폐기물과의 전쟁을 지금까지 치루고 있다.

수해재난폐기물과 생활폐기물을 구분 짓기 어려운 수해복구 상황에서 일괄 처리해온 구례군은 “수해재난폐기물은 지난해 연말까지 처리한다는 것이 당초 목표였으나 워낙 피해가 커서 지금까지도 반입되고 있는 실정이다”고 군 관계자는 전했다.

생활폐기물은 지난 1월부터 ‘순천시자원순환센터’로 보낼 계획이였으나 지난해 12월 28일 발생한 화재로 인해 ‘순천시자원순환센터’는 생활폐기물을 받을 수 없는 상황에 처했다.

생활폐기물을 보낼 곳이 없어진 군은 위탁처리업체 선정도 할 수가 없었다.

이러한 상황에 처한 구례군은 어쩔 수 없이 재난폐기물처리업체에 생활폐기물 까지 위탁 처리해왔다는 입장이다.

군 관계자는 “화재 복구를 끝마친 지난달부터 순천시자원순환센터로 생활폐기물은 보내고 있어 정상적으로 운용되고 있다”고 말했다.

한편, 보조금 전용 논란에 대해 “재난폐기물처리업체에 처리비용을 지급한 것은 맞지만 정산과정이 남아있다”며 보조금 전용은 아니란 입장을 분명히 했다.

구례시민사회모임 A씨는 “제보를 받기에는 재난폐기물이 지난해 연말까지 마무리가 됐다고 들었다. 생활(대형)폐기물이 재난폐기물로 처리가 되어 가고 있다. 확인해보니 230억이 내려왔는데 그것을 맞추려고 처리하고 있는지 모르겠지만 불용된 예산은 반납하거나 법에는 맞지 않겠지만 전용해서 시민을 위해 썼으면 하는 취지다”고 말했다.

시민 B씨는 “정부 보조금으로 폐기물을 치우려고 했다면 잘한 것인데, 왜 보조금전용이라고 언론에 흘려 시끄럽게 하는지 모르겠다”고 말했다.

군 관계자는 “수해재난폐기물과 생활폐기물 구분 짓기는 어렵다. 지금도 반입되고 있는 수해재난폐기물 보조금 정산과정이 환경부와 남아있는 만큼 군민을 위해 최대한 실익을 챙기겠다”고 말했다.

