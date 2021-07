조석호·정무창 광주시의원 '우수의정 대상' 수상

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조석호·정무창 광주광역시의회 의원이 대한민국시도의회의장협의회가 주관하는 ‘제10회 우수의정 대상’에 이름을 올렸다.

2일 광주시의회에 따르면 조석호 부의장과 정무창 운영위원장의 ‘우수의정 대상’ 시상식이 이날 시의회 열린 시민홀에서 열렸다.

우수의정 대상은 전국 시도의회 의원들이 펼친 우수한 의정활동을 발굴·전파해 의정 역량을 높이기 위해 지난 2014년 제정됐다.

매년 지방의회 발전 및 주민의 삶의 질 향상에 기여한 의원에게 수여한다.

조 의원은 제8대 의회 후반기 부의장으로서 풍부한 의정 경험을 바탕으로 각종 시정 현안에 대한 충실한 감시·견제와 대안 제시에 앞장 서 왔다.

특히 광주시민의 복지증진과 삶의 질 향상을 위해 시민과의 적극적인 소통을 하는 등 현장의 목소리를 정책에 반영하기 위해 노력했다.

정 의원은 제8대 의회 후반기 운영위원장으로서 활발한 소통을 통해 의원 간 화합을 이끌었다.

지역 소외계층을 배려하고 교육발전 및 교육환경 개선을 위해 왕성한 입법 활동을 하는 등 미래의 주역이 될 인재양성과 문화·관광·체육 진흥을 위한 경청과 소통의 현장중심 의정활동을 펼쳤다.

조석호·정무창 의원은 “이번 수상이 지역 발전과 주민의 복리증진 향상을 위해 더욱 헌신하고 노력하라는 뜻으로 알고, 앞으로도 시민을 위한 의정활동에 소홀함이 없도록 하겠다”고 말했다.

