위메이드트리, 디파이 탈중앙화 자율 조직 'BitDAO'에 전략적 투자

[아시아경제 강나훔 기자] 위메이드트리는 BitDAO(decentralized autonomous organization·탈중앙화 자율 조직)에 전략적 투자를 단행했다고 2일 밝혔다.

BitDAO는 디파이(Decentralized Finance·탈중앙화금융) 서비스 어그리게이터(Aggregator·각종 서비스 통합 제공)라는 새로운 플랫폼을 제시, 전세계 투자자들의 주목을 받았다.

위메이드트리를 비롯해 파운더스 펀드, 판테라 캐피털, 드래곤플라이 캐피털, 앨런 하워드, 스파르탄 그룹, 점프 캐피털 등이 총 2억3000만달러를 투자했다.

위메이드트리 측은 "BitDAO가 제시한 디파이 연합체 플랫폼이라는 새로운 모델의 가능성을 높이 샀으며, BitDAO의 성장 가능성에 대한 우리의 낙관적 전망이 세계 유수 투자자들의 견해와 일치했다"며 투자 배경을 밝혔다.

디파이 데이터를 제공하는 디파이라마에 따르면 2일 오후 2시(한국시간) 현재 전세계 디파이 총 예치금은 약 1035억달러(약 117조원) 규모다.

