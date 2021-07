경찰청, 민주노총 서울 도심 대규모집회에 엄정 대응 방침

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 오는 3일 서울 도심에서 1만명이 모일 것으로 보이는 전국민주노동조합총연맹(민주노총)의 전국노동자대회에 대한 엄정 대응 방침을 분명히 했다

경찰청은 2일 "민주노총과 산하 단체에서는 서울시와 경찰의 집회금지 조치에도 불구하고 3일 서울 도심에서 전국 조합원들 1만여명이 참가하는 대규모 불법집회 개최를 예고하고 있다"며 "경찰은 가용경력과 장비를 최대한 활용해 금지된 장소에 대한 집결 자체를 차단할 것"이라고 밝혔다.

이어 "불법집회를 강행할 경우 방역당국과 합동으로 집시법·감염병 예방법 등 관련 법에 따라 해산 절차 등 적극 조치하겠으며 주최자 등 불법 집회를 강행한 사람들에 대해서는 관련 법률에 따라 엄정하게 사법 처리할 방침"이라고 밝혔다

경찰청은 "최근 코로나19 변이 바이러스가 확산되며 신규 확진자가 증가하는 등 감염병 확산의 기로에 선 엄중한 시기 라며 민주노총에서는 방역 위험을 초래할 수 있는 불법 집회 계획을 철회해 주시기 바란다"고 밝혔다.

