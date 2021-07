"김재윤이 하늘에서 저주" 안민석 문자에 하태경 "윤리위 제소"

[아시아경제 이현주 기자] 하태경 국민의힘 의원은 안민석 더불어민주당 의원이 한밤중에 협박 문자를 보내왔다며 국회 윤리위원회에 제소하겠다고 2일 밝혔다.

하 의원은 이날 페이스북을 통해 '고(故) 김재윤 전 의원의 죽음이 최재형 전 감사원장 탓'이라는 안민석 의원이 동료 의원인 자신에게 협박 문자메시지를 보냈다며 이를 직접 게재했다.

그는 "어제 김재윤 전 의원의 죽음이 최재형 탓이라는 민주당 주장이 전형적인 내로남불이라고 비판했다"면서 "최 전 원장에게 극찬을 보내며 감사원장에 임명했던 분들이 바로 문재인 대통령과 민주당이었기 때문"이라고 설명했다. 이어 "그런데 이제 남이 됐다고 대법원 확정판결까지 받은 사건으로 사람을 죽였다고 억지 비난하는 건 내로남불 말고 달리 표현할 단어가 없다"고 덧붙였다.

안 의원은 앞서 김 전 의원의 죽음을 '정치적 타살'이라고 했다. 안 의원은 자신의 페이스북에 "최재형이 지난 월요일 대통령이 되겠다고 기어이 감사원장을 사퇴한 날에, 김재윤이 가장 먼저 걱정되었다"면서 "그래서 그가 있는 동생의 사무실로 갔더니 우려했던 것보다 훨씬 상태가 좋지 않았다. 자신의 인생을 망가뜨린 최재형이 국가와 국민을 위한답시고 대통령에 출마하려 감사원장을 내던지는 욕망에 김재윤은 분노했다"고 전했다. 판사 출신인 최 전 원장은 김 전 의원 2심 재판장이었다.

하 의원은 "안 의원의 논리라면 최재형 감사원장을 임명한 문재인 대통령도 '정치적 타살'의 공범이 되는 것"이라며 "안 의원께서도 고인의 죽음을 더 이상 정치적으로 이용하지 마시기 바란다"고 말했다. 이어 송영길 민주당 대표에게도 합당한 조치를 요구했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr