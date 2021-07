KT엠모바일, 월 1만원대 '데이터 7GB' 요금제 출시

알뜰 소비족 겨냥

통화·문자·데이터 무제한 요금제

[아시아경제 차민영 기자] 국내 알뜰폰(MVNO) 1위 기업 KT엠모바일은 알뜰 소비족을 겨냥해 월 1만원대 통화·문자·데이터 무제한 알뜰폰 요금제 ‘모두다 맘껏 7.0GB+’를 신규 출시한다고 2일 밝혔다.

모두다 맘껏 7.0GB+는 월 통신비 1만6900원에 통화와 문자를 제한 없이 쓸 수 있으며 매달 LTE 데이터 7GB를 제공한다. 월 기본 데이터 소진 후에는 1Mbps 속도로 무제한 이용 가능하다.

이 요금제는 KT엠모바일이 보유한 통신비 2만원 이하 음성·데이터 무제한 상품 총 10종 중 가장 많은 양의 LTE 데이터를 지원하는 것이 특징이다. 올해 3분기 내 해당 요금제에도 자체 개발한 결합 서비스를 적용, 가입자가 동일한 가격에 월 9GB 데이터를 사용할 수 있도록 구축한다.

KT엠모바일은 월 1만~2만원 대 중저가 무제한 요금제 경쟁력을 강화해 와이파이 이용률이 높은 고객층 공략을 가속화한다. 실제 올해 KT엠모바일이 운영 중인 중저가 완전 무제한 요금제 가입 비중은 전체의 25% 이상을 기록할 만큼 수요가 큰 것으로 집계됐다.

KT엠모바일은 모두다 맘껏 7.0GB+ 가입자 전원에게 1만원 상당 이마트 상품권과 더불어 온라인동영상서비스(OTT) 서비스 왓챠 3개월 무료 이용권을 증정한다. 비대면 가입 서비스 '셀프 개통', 실시간 유심 배송 서비스 '바로 배송' 사용자에게는 추가 혜택도 제공한다.

이와 함께 소비자 선택권 확대를 위해 5G 중저가 요금제 ‘5G 통화 맘껏 5GB(월 1만5300원)’, ‘5G 통화 맘껏 7GB(월 1만8700원)’ 2종도 새롭게 선보인다. 두 개 요금제 모두 음성을 무제한으로 지원하며 매달 각각 5G 데이터 5GB, 7GB를 이용할 수 있다.

전승배 KT엠모바일 사업운영본부장은 “데이터 소비량이 상대적으로 낮은 가입자들의 요구를 반영해 중저가 무제한 요금제를 신규 출시했다”며 “앞으로도 다양한 고객 니즈를 충족할 수 있도록 가격대별 상품 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, KT엠모바일은 ▲현대카드 ▲롯데카드 ▲KB국민카드 등 제휴 신용카드 이용자에게 전월 실적에 따라 최대 2만원 할인을 지원하고 있다. 2만원 이하 중저가 요금제 가입자는 월 납부금 0원으로 통신 이용이 가능하다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr