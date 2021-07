시몬스 침대, '롯데 메종 동부산점' 개장

부산 기장군 오시리아 관광단지 내 새 랜드마크로 떠오른 '롯데 메종 동부산' 2층에 입점

[아시아경제 김종화 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스가 롯데쇼핑 최초의 리빙 전문관인 롯데 메종 동부산에 '시몬스 롯데몰 메종 동부산점'을 개장했다.

롯데몰 메종 동부산은 동부산 최대 관광단지인 기장군 '오시리아 테마파크'에 연면적 1만3520㎡(4090평), 단독 3층 건물로 문을 연 대형 리빙 전문 쇼핑몰이다. 시몬스를 비롯해 삼성전자, LG전자 등 38개 국내외 대표 브랜드가 들어섰다.

부산 지역의 신(新) 랜드마크로 떠오른 오시리아 테마파크는 롯데몰 메종 동부산 이외에도 부산 최대 놀이공원인 '롯데월드 어드벤처 부산', 아시아 최대 규모의 아쿠아리움, '반얀트리 부산' 등 고급 리조트의 완공과 운영이 예정돼 있다.

시몬스 롯데몰 메종 동부산점은 롯데몰 메종 동부산 2층에 자리한 대표 프리미엄 브랜드로서 차별화된 체험 중심 쇼핑 환경을 선사한다. 160여 평의 여유로운 매장 공간에는 20여 종 매트리스와 프레임이 비치됐다. 소파, 베딩, 퍼니처 등 다채로운 제품군을 구비해 브랜드 경험을 극대화했다.

특히 시몬스 침대의 최상위 라인인 '뷰티레스트 블랙'의 여러 모델들이 한자리에 모여 있어 기술력의 진수를 쉽게 확인할 수 있다. 국민 혼수 침대로 불리는 '윌리엄'부터 '헨리', 프리미엄 혼수 침대의 대명사로 떠오른 '젤몬' 등 시몬스 대표 매트리스 컬렉션인 '뷰티레스트'의 인기 모델들도 체험할 수 있다.

또 예비 신혼부부 및 신혼부부에게 인기인 그레이트킹(GK)과 킹오브킹(KK) 등 대형 사이즈부터 1인 가구와 자녀에게 제격인 슈퍼싱글(SS), 가족 단위 고객을 위한 패밀리 침대까지 다양한 사이즈의 매트리스를 구비해 폭넓은 고객층이 각자의 취향과 라이프스타일에 맞는 제품을 고를 수 있다.

아울러 '올로', '라테아' 등 감각적인 신제품 프레임과 라이프스타일 컬렉션인 '케노샤'의 퍼니처와 베딩을 더해 오직 시몬스 제품으로만 침실을 스타일링한 시몬스 룩을 선보인다.

시몬스 롯데몰 메종 동부산점 내에는 경기도 이천에 위치한 '팩토리움' 내 수면연구 R&D센터에서 매트리스 내구성 테스트에 사용되는 롤링 시험기도 설치했다. 시몬스는 10만 번 이상의 혹독한 롤링 테스트로 매트리스의 내구성을 철저하게 관리하고 있다. 이 밖에 매장 한 켠에 마련된 테크니컬 존에서는 시몬스의 고유의 포켓스프링 및 독보적인 매트리스 설계 노하우인 '조닝' 시스템과 '레이어링' 기술을 직접 확인할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr