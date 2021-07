[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 2일 오전 여의도 국민의힘 중앙당사에서 ‘국민의힘 서울시당-서울시 당정 간담회’를 갖는다.

이날 간담회는 오세훈 시장과 국민의힘 서울당협위원장들이 상견례하고, 서울지역의 다양한 현안을 청취하고 논의하기 위해 마련됐다.

국민의힘 서울시당 측에서는 이준석 당대표와 박성중 서울시당위원장을 비롯해 서울당협위원장들이 참석한다. 서울시에서는 오세훈 시장과 강철원 민생특보, 박찬구 정무수석, 이광석 정책수석, 이창근 대변인이 참석한다.

한편 오 시장은 이날 오후 프레스센터에서 제주특별자치도 등 주최로 열리는 ‘제주특별자치도 출범 15주년 기념 세미나’에 참석해 축사할 예정이다.

