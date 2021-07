◇ 4급(지방서기관) 승진

▶기획조정실 예산재정과장 이상균 ▶경제정책국장 박사승 ▶안전교통국장 한준수 ▶의회사무국장 김재섭 ▶박물관사업소장 연준호

◇ 4급 전보

▶문화체육교육국장 김현광 ▶화성사업소장 이상수

