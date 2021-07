[아시아경제 이지은 기자] 김학의 전 법무차관에 대한 불법 출국금지 조처 과정을 주도한 혐의로 기소된 이광철 청와대 민정비서관이 1일 사의를 표명했다. 그는 사의를 표명하면서도 "기소는 매우 부당하다"며 항변했다.

박경미 청와대 대변인은 이날 "민정비서관이 오늘 대통령께 사의를 표명했다"며 그의 입장을 전했다.

이 비서관은 "공직자로서 국민들께 심려를 끼쳐드려 대단히 송구하다"며 "김 전 차관 출국금지와 관련한 이번 기소는 법률적 판단에서든, 상식적 판단에서든 매우 부당한 결정으로 유감스럽게 생각한다"고 말했다.

이어 "그러나, 사정업무를 수행하는 민정수석실의 비서관으로서 직무 공정성에 대한 우려 및 국정운영의 부담을 깊이 숙고하여 사의를 표명했다"고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr