속보[아시아경제 이지은 기자] 김학의 전 법무차관에 대한 불법 출국금지 조처 과정을 주도한 혐의로 기소된 이광철 청와대 민정비서관이 1일 사의를 표명했다. 그는 사의를 표명하면서도 "기소는 매우 부당하다"며 항변했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr