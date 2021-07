[아시아경제 김흥순 기자] 두산로보틱스는 류정훈 전무(사진)를 신임 대표로 선임했다고 1일 밝혔다. 류 신임 대표는 ㈜ 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 94,100 전일대비 1,600 등락률 -1.67% 거래량 68,045 전일가 95,700 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 두산산업차량, ㈜두산서 분할…두산밥캣 자회사 편입탈일본화, “반도체” 첫 국산화 성공! “삼성전자” 최대 수혜주[클릭 e종목] “두산, 10년만의 대전환기 맞아” close 지주부문에서 전략과 신사업 등을 담당했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr