영등포구, 백신접종 완료자 음식점 10% 할인

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 7월1일부터 코로나19 예방접종 완료자에게 일반음식점 가격 할인, 공공체육시설 수강료 감면 등 다양한 인센티브를 제공한다.

이는 지난 5월 발표된 중앙방역대책본부의 ‘예방접종 완료자 일상회복 지원 방안’에 따른 것으로, 구민의 코로나19 백신접종 참여율을 높여 조기 집단면역을 형성하고 안전한 일상의 회복과 지역경제 활성화를 도모하기 위한 취지로 마련됐다.

◇일반음식점 금액 할인

구는 7월1일부터 백신 2차접종까지 완료한 65세 이상의 어르신을 대상으로 지역내 일반음식점 이용 시 식대의 10% 할인을 제공하는 인센티브를 시행한다.

접종완료자 식대 할인 혜택은 한국외식업중앙회 영등포구지회(회장 박명규)와 공동으로 추진, 지역 내 많은 음식점에서 자발적인 참여 의사를 보이는 등 참여식당 모집과 운영이 활발히 진행되고 있다.

참여 식당은 6월 말 기준 200여 개소에 달하며, 향후 적극적인 홍보와 지원을 통해 참여업소를 점차 확대해나갈 계획이다.

금액을 할인받기 원하는 접종 완료자는 외부에 요금할인 안내문이 부착된 식당을 이용한 후 결재 시 영등포구에서 2차 접종자들에게 배부한 접종완료 카드를 보여주면 10% 할인혜택을 받을 수 있다.

금액 할인 제공 식당은 영등포구 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 기타 궁금한 사항은 영등포구청 위생과로 문의하면 된다.

◇공공체육시설 수강료 할인

구는 코로나19 백신접종 완료자에게 지역 내 공공체육시설 이용료 감면 혜택을 제공한다.

할인 혜택은 접종률이 70%에 달할 것으로 예상되는 올 9월까지 진행할 예정으로, 코로나의 확산, 백신접종 상황에 따라 변경될 수 있다.

주요 내용으로는 ▲영등포제1·2스포츠센터, 다목적배드민턴체육관, 스포츠클라이밍경기장의 일일입장료 및 월정기 사용료 50% 감면 ▲백신접종 완료자로 구성한 프로그램 수강료의 50% 감면 ▲접종 완료자의 공공체육시설 수용인원 제한 기준 제외 등이다.

1일입장 및 월정기 사용료 감면 혜택은 7월부터 9월까지 영등포제1·2스포츠센터, 다목적배드민턴체육관, 스포츠클라이밍경기장 이용 시 적용되며, 야외 체육시설 또는 단체나 팀으로 시설을 대관하는 경우에는 감면이 적용되지 않는다.

수강료 할인 혜택은 8월부터 9월까지 영등포 제1,2스포츠센터의 아쿠아로빅, 에어로빅, 줌바댄스 등 비교적 격렬한 활동이 이루어지는 프로그램에 적용된다.

또, 사회적 거리두기 체계 개편안이 시행되는 7월8일부터는 백신접종 완료 여부, 프로그램별 수강자 밀집도에 따라 공공체육시설 수용인원 제한을 탄력적으로 적용, 접종 완료자에 인원제한 기준을 적용하지 않는 혜택도 제공된다.

체육시설 이용 혜택을 희망하는 접종 완료자는 수강신청 시 신분증과 예방접종 증명서 또는 구에서 발급한 접종완료 카드를 제시하면 된다.

예방접종증명서는 보건소와 접종의료기관(예방접종센터 포함)으로 신청하거나, 정부24, 예방접종도우미 누리집 홈페이지, 질병관리청 COOV(쿠브) 모바일 앱을 통해 발급받을 수 있다.

기타 궁금한 사항은 해당 체육시설이나 영등포구청 문화체육과로 문의하면 된다.

채현일 영등포구청장은 “더욱 다양하고 실효성있는 인센티브의 도입으로 원활한 접종을 통한 조기 집단면역 형성에 최선을 다할 것”이라며, “구민의 건강과 안전, 지역경제 활성화를 최우선 과제로 삼아, 평온한 일상으로의 회복과 안전을 위해 총력을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr