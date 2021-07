[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 1일 박인호 공군참모총장 임명안을 재가했다.

박경미 청와대 대변인은 이날 오후 문 대통령이 박 총장의 임명안을 재가했다고 밝혔다. 임기 시작일은 2일부터다.

임명식도 2일로 예정돼 있다.

박 총장은 공군 성추행 피해자 사망사건으로 사의를 표명한 이성용 전 총장 후임으로 지난 28일 발탁됐다.

