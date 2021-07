현대차, 지난달 35.4만대 판매…전년比 14.4%↑

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차는 지난달 전년 대비 14.4% 증가한 35만4409대를 판매했다고 1일 밝혔다.

이는 지난해 같은 기간과 비교해 국내 판매는 18.3% 감소, 해외 판매는 26.5% 증가한 수치다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 242,000 전일대비 2,500 등락률 +1.04% 거래량 1,025,525 전일가 239,500 2021.07.01 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망"코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 close 는 반도체 부족 현상 등 영향으로 국내 시장에서 전년 같은 기간보다 18.3% 감소한 6만8407대를 판매했다.

세단은 그랜저가 9483대, 쏘나타 6127대, 아반떼 5973대 등 총 2만1630대가 팔렸다.

레저용차량(RV)은 팰리세이드 4964대, 투싼 3338대, 싼타페 2780대 등 총 1만7557대가 팔렸다.

전용 전기차인 아이오닉 5는 3667대가 판매됐으며, 수소전기차 넥쏘는 751대가 팔려 국내 누적 판매 1만5123대를 달성했다.

넥쏘는 2018년 3월 출시 이후 2년7개월 만인 2020년 10월 내수 누적 1만대 돌파에 이어 8개월 만에 누적 1만5000대를 넘어섰다.

포터는 9208대, 스타리아는 4304대 판매를 기록했으며, 중대형 버스와 트럭은 2704대가 판매됐다.

프리미엄 브랜드 제네시스는 G80 5357대, GV70 4138대, GV80 2070대 등 총 1만2905대가 팔렸다.

해외시장에서는 지난해 같은 기간보다 26.5% 증가한 28만6002대를 판매했다.

코로나19로 인한 기저효과 영향으로 판매량이 증가했다.

현대차 관계자는 “코로나19 재확산 우려 등 위기 상황 지속에 대응해 각 권역별로 적극적인 리스크 관리 노력을 이어가겠다”며 “주요 신차들의 성공적인 글로벌 판매를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr